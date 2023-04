Ex-ator pornô se casa com empresário bilionário 50 anos mais velho

O bilionário americano David Geffen, 80 anos, nome respeitado no mundo da música, se casou com o ex-ator pornô gay Donovan Michaels, 30. Discreto, o empresário celebrou a cerimônia com apenas quatro convidados, no fim de março, em Beverly Hills, na Califórnia.

David tem uma fortuna avaliada em nada menos que US$ 7,7 bilhões, o que equivale a cerca de R$ 38 bilhões.

Segundo o jornal New York Post, os dois se conheceram em 2020, quando o ex-ator deu aulas de musculação a Geffen.

Ainda de acordo com a publicação, em 2014, Donovan dançava em festas e clubes gays de Miami e se apresentava em eventos para homens mais velhos.

Empresário de grandes estúdios de música e cinema, David ajudou a criar o estúdio de animação americano Dreamworks, fundado em parceria com Steven Spielberg.

O bilionário também fundou as gravadoras Asylum Records, a Geffen Records e a DGC Records.

David é reconhecido por fazer doações a instituições filantrópicas: centros de pequisa em niversidade, movimentos sociasi como negro e LGBT+, além de já ter criado museus, centros de artes e hospitais.

Por | Istoé