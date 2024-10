JPMorgan alerta para uma possível desvalorização de moedas latino-americanas após as eleições nos EUA

Uma possível vitória dos republicanos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos pode ter um efeito negativo sobre as moedas da América Latina, conforme análise do JPMorgan. O real brasileiro estaria entre as moedas mais vulneráveis, ocupando a terceira posição, atrás do peso mexicano e do peso chileno. O banco prevê que o resultado eleitoral terá um impacto decisivo no câmbio da região, com um enfraquecimento generalizado das moedas caso os republicanos sejam eleitos. O impacto mais significativo nas moedas latino-americanas deve-se às tarifas comerciais que Donald Trump pretende implementar. O peso mexicano, por sua proximidade econômica com os Estados Unidos, seria o mais afetado.

Embora haja uma expectativa de desvalorização das divisas após as eleições, o JPMorgan sugere que essa situação pode ser passageira, semelhante ao que ocorreu após as eleições de 2016, quando muitas moedas se recuperaram em um período de três meses. Além disso, o banco destaca que as moedas do Brasil, Chile e Peru podem sofrer consequências indiretas devido às suas relações comerciais com a China. Essa interdependência pode amplificar os efeitos de uma vitória republicana, uma vez que as políticas comerciais dos Estados Unidos podem influenciar o comércio global e, consequentemente, as economias da América Latina.

