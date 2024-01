JPMorgan lista 10 cenários que podem impactar mercado em 2024

Desistência de Joe Biden, fracasso do plano econômico de Milei e adiamento da autorização para veículos autônomos estão entre as possibilidades

Previsões do mercado antecipam a situação atual enquanto os indicadores são defasados, diz JPMorgan

3.jan.2024 (quarta-feira)



O diretor de investimentos da JPMorgan Asset Management, Michael Cembalest, elaborou uma lista com os 10 principais cenários que podem trazer impacto no mercado de investimento em 2024.

Para Cembalest, a probabilidade de a economia dos EUA entrar em recessão caiu bastante e, se acontecer, será uma recessão suave.

Porém, 2024 não será um ano tranquilo para os investidores, pois o PIB (Produto Interno Global) norte-americano está perdendo ritmo, enquanto o S&P 500 terá retornos de 1 dígito (mediana). Além disso, o novo ano reserva algumas surpresas para os investidores individuais, que devem estar atentos, de acordo com Cembalest.

Leia algumas das previsões da JPMorgan para 2024:

o dólar manterá a estabilidade, variando cerca de 7% para mais ou para menos, e preservará sua fatia de 50% no comércio global; o Departamento de Justiça e/ou a autoridade comercial vencerão um dos processos antitruste contra o Google, Amazon, Meta ou T-Mobile, depois de mais de 20 anos; o presidente dos EUA, Joe Biden, desistirá da reeleição por motivos de saúde e o Partido Democrata indicará um novo candidato; a adoção em massa de veículos autônomos de nível 5 será adiada significativamente por causa da crescente oposição pública. Os erros durante os testes serão graves, provocando não só bloqueios a equipes de socorro e aumento de engarrafamentos, mas também atropelamentos de pedestres; as perdas em empréstimos sindicalizados vão superar pela 1ª vez os empréstimos inadimplentes ao consumidor. Isso dificultará o acesso das empresas à liquidez urgentemente necessária; a tentativa de dolarização na Argentina fracassará por diversos problemas. O presidente ultra liberal Javier Milei precisa de uma maioria de 2/3 para mudar a Constituição. Além disso, é preciso não só elevar substancialmente as reservas cambiais, mas também aumentar drasticamente a taxa de poupança. Mesmo se isso for alcançado, o país padece de baixa produtividade e de um credor para sustentar a âncora monetária em caso de necessidade; a guerra na Ucrânia seguirá sem trégua, apesar de a Rússia ter 315 mil baixas e feridos e 2/3 de seus tanques destruídos. Isso obrigará a Europa a cumprir o tratado da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de 2006, gastando 2% do PIB (Produto Interno Bruto) em defesa. O valor não investido na defesa europeia desde 1983 é de US$ 2 trilhões. os bancos regionais dos EUA saíram do fundo do poço e se estabilizarão em 2024. Isso é graças às medidas de socorro, pois agora os bancos podem obter até 100% do valor nominal do capital na Fed. Apesar das perdas em imóveis comerciais e títulos do governo desvalorizados, os bancos regionais dos EUA terão uma relação preço-livro de pelo menos 1,0 em 2024, ampliando sua vantagem sobre a concorrência europeia; grandes cidades dos EUA sofrerão apagões e até o fornecimento de gás natural não será seguro, por causa da falta de investimentos em infraestrutura. Condições climáticas extremas e a eletrificação elevam enormemente os picos de demanda, tornando lugares como Nova York, Nova Inglaterra e a Costa Oeste vulneráveis a cortes de energia; haverá uma vacina contra covid que poderá ser inalada, prevenindo efetivamente a infecção, pois essa forma de administração gera imunidade nas mucosas. Vários candidatos estão em fase de teste e já mostram resultados promissores, portanto a aprovação inicial em 2024 não é irrealista. Com informações da Investing Brasil.