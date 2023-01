Atual campeão, o Palmeiras não teve dificuldades para eliminar a Juazeirense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite de sábado (14), o Verdão goleou o Cancãozinho por 4×0, o Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela 3ª fase. Destaque para a grande atuação de Kevin, que deu duas assistências e ainda marcou um gol.

Ruan Ribeiro abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento de Kevin. Depois, aos 49, em outro cruzamento de Kevin, Henri cabeceou para ampliar.

A superioridade do Palmeiras não mudou na etapa final. Logo aos 12 minutos, Kevin deixou sua marca ao ficar com rebote e chutar colocado. Ainda deu tempo para o quarto, aos 41 minutos. Kauan Santos aproveitou falha defensiva, disparou e tocou na saída do goleiro.

Essa foi a primeira vez que a Juazeirense disputou a Copinha. Presidente do clube, Roberto Carlos, elogiou a participação da equipe.

“A estreia da Juazeirense nessa competição pode ser considerada como muito exitosa e os nossos garotos, a comissão técnica, estão de parabéns. Apostar nessa juventude é a fórmula ideal e vamos continuar dando oportunidades para muitos jovens, que veem no futebol a grande chance de vencer e mudar a vida das suas famílias”, afirmou.