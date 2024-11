Juazeiro recebe evento Travessia do Dourado e agita as águas do Velho Chico

As águas do Rio São Francisco se preparam para mais um grande evento esportivo. Neste domingo, dia 10, a cidade de Juazeiro será palco da quinta etapa das Maratonas Aquáticas do Velho Chico 2024, a Travessia do Dourado, o evento e esperado para centenas de visitantes de todo estado.

A prova, que já se consolidou como um dos principais eventos esportivos da região, reunirá cerca de cem atletas para um percurso de 2,7km com largada na Kaikeira Arca Sport. A expectativa é que mais de 400 pessoas acompanhem a competição, torcendo pelos participantes de diversas categorias.

Para o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), Diego Albuquerque, eventos como este destacam a importância dos esportes pela Bahia.

“A Maratonas Aquáticas do Velho Chico, representa um marco importante para Juazeiro, consolidando sua posição como um destino turístico e esportivo de destaque no país, pois estimula o desenvolvimento do esporte aquático na região; promove a saúde e o bem-estar da população local; e celebra a beleza natural do Rio São Francisco e a rica cultura da região” comenta o presidente.