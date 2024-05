Judiciário arrecadou R$ 130 milhões ao Rio Grande do Sul

“Somos todos gaúchos neste momento”, diz o presidente do STF, Roberto Barroso, em sessão plenária nesta 5ª feira (16.mai)

“Nem eu sabia que havia tanto recurso depositado em juízo, se não teríamos chegado lá [no Rio Grande do Sul] antes para muitas outras utilidades”, disse o presidente do STF, Roberto Barroso (foto) Reprodução/YouTube TV Justiça – 16.mai.2024 Bruna Aragão 16.mai.2024 (quinta-feira) – 17h04



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, informou nesta 5ª feira (16.mai.2024) que o Judiciário destinou R$ 130 milhões para ajudar a atuação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O Estado é afetado por fortes chuvas. O anúncio foi feito no início da sessão plenária da Corte.

“Esse é um momento da vida em que todos somos gaúchos e solidários ao que está acontecendo no Estado”, afirmou.

Foi assinado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) –órgão que Barroso também preside–, em conjunto com o corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, um ato de recomendação aos tribunais de Justiça para destinarem ao Rio Grande do Sul as penas pecuniárias (como multas) que estiverem em depósito judicial.

“Nem eu sabia que havia tanto recurso depositado em juízo, se não teríamos chegado lá [no Rio Grande do Sul] antes para muitas outras utilidades”, disse o presidente do STF.

Barroso ainda citou sua a visita a um abrigo em Canoas (RS) junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 4ª feira (15.mai). No Estado, o ministro também se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB) e com secretários estaduais e municipais.

O objetivo, segundo o magistrado, foi não só enfrentar a emergência local, mas também pensar uma solução definitiva para o problema e caminhos para que esse tipo de tragédia não se repita.

Esta reportagem foi escrita pela estagiária de jornalismo Bruna Aragão sob a supervisão da editora-assistente Isadora Albernaz.