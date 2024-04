Juliette celebra vitória de Davi no BBB 24: “Muito feliz”

Juliette Freire abriu o coração nesta quarta-feira (17/4) e falou sobre a final do Big Brother Brasil 24. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela comemorou a vitória de Davi Brito, que faturou o prêmio de quase R$ 3 milhões da edição.

“Eu fiquei só feliz, torcendo, rezando, e é isso. É muito bonito o que esse programa faz. Não só na vida de quem ganha, mas de todo mundo. É uma oportunidade de transformar não só a nossa vida, mas a vida dos outros, a sociedade, influenciar, ser exemplo para a galera que vê a gente ali. Enfim, só felicidade”, avaliou a cantora.

Ela disse também que, caso não gostasse da pessoa que levou o prêmio da edição, teria um comportamento um pouco diferente. “Se fosse uma pessoa que eu não gostava, eu ia dizer: ‘minha gente, presta atenção’. Mas eu estava muito feliz com o resultado. Eu estou muito feliz”, garantiu.

Como esperado, Davi Brito confirmou o seu favoritismo e foi eleito pelo público, com 60,52% dos votos, o novo campeão do BBB 24. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, o motorista de aplicativo superou 25 adversários – entre eles, Matteus e Isabelle, que ficaram com o segundo e terceiro lugares do pódio, respectivamente. Além do título, o baiano leva para casa o prêmio e dois carros.

Davi abre o jogo sobre o que vai fazer com o prêmio do BBB 24 Davi foi o grande campeão do BBB 24. Durante o Bate-Papo BBB, logo após o fim do reality, durante a madrugada desta quarta-feira (17/4), o baiano contou sobre os planos com o prêmio, avaliado em quase R$ 3 milhões. Ele contou que a primeira coisa que vai fazer com o dinheiro é comprar uma casa para sua mãe.

“Dar uma casa para minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, afirmou o brother. Além disso, Davi garantiu que vai seguir seu grande sonho e pagar sua faculdade de medicina.

“Quando era pequeno, tive que parar de estudar para poder trabalhar, hoje vou realizar meu sonho de estudar, virar um médico, e poder dar orgulho para minha mãe”, disse o baiano.

Trajetória de Davi Ao lado da cunhã-poranga do boi Garantido, Davi entrou no reality show pela escolha do público. O que fez com que os dois estreitassem um laço de amizade instantaneamente. O embate do brother com Rodriguinho e Nizan fez com que o baiano passasse a ser excluído pelos demais confinados na casa.

Vítima de falas e atitudes consideradas racistas por parte de Wanessa, Yamins Brunet e Fernanda Bande, Davi foi isolado por todos (com exceção de Isabelle) até quase a metade do jogo. Os maus-tratos fizeram com que o baiano pensasse em desistir do sonho, mas foi impedido pela única amiga.

Um a um, os oponentes de Davi foram deixando a competição, e ele conseguiu unir forças ao grupo Fadas. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus exterminaram todos os participantes do chamado grupo Gnomos.