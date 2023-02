BBB23: homens da comunidade LGBT desistiram nas três últimas edições

Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga, surpreendeu os brothers e os telespectadores do BBB23, nesta sexta-feira (17/2), ao apertar o botão de desistência do reality show.

O agora ex-participante da Pipoca, que já deixou a casa, não foi o primeiro homem gay a deixar a casa mais vigiada do Brasil por meio do botão de desistência.

No BBB21, Lucas Penteado deixou o programa após uma série de brigas com outros participantes. Ele, inclusive, protagonizou o primeiro beijo gay da história do reality show.

No outro ano, durante o BBB22, Thiago Abravanel não aguentou a pressão e foi o primeiro participante a usar o botão de desistência da casa.

Bruno Gaga fora do BBB23Boninho mandou um recado aos brothers do BBB23 após Bruno Gaga apertar o botão de desistência e deixar a casa mais vigiada do Brasil. Após a saída do agora ex-brother, o big boss pediu que os outros participantes colocassem as coisas de Bruno na despensa.