Juliette deixa de seguir Cara de Sapato após assédio no BBB23

Juliette Freire deixou de seguir Antonio Cara de Sapato no Instagram após o lutador ser expulso do BBB23. Ele deixou a casa mais vigiada do Brasil nessa quinta-feira (16/3) depois de assediar a mexicana Dania Méndez, que participa de um intercâmbio entre versões do programa. MC Guimê também foi eliminado pelo mesmo motivo.

Embora a campeã do BBB21 não esteja mais na lista de seguidores de Cara de Sapato, ele continua entre os fãs dela na rede social. Vale lembrar que o lutador foi apontado como suposto affair da paraibana.

Juliette-Freire-Vida-Sexual

Juliette FreireReprodução/Instagram

Juliette-Freire-Globo

Juliette FreireReprodução/Instagram

Juliette-conforto

Juliette revela que não mudou o seu gosto e que busca conforto ao sair de casaReprodução/Instagram

MC Guime e Cara de Sapato expulsos BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23Reprodução

bbb23-dania-mendez-cara-de-sapato-mc-guime

Cenas apontadas como assedio por MC Guimê e Cara de Sapato contra mexicana no BBB 23

Antonio Cara de Sapato BB23 (1)

O lutador Cara de SapatoFoto: Instagram/Reprodução

Guimê

GuimêReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

Após a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê, Dania caiu no choro e se sentiu culpada pelo ocorrido com os brothers. No momento, Juliette deixou um comentário sobre a mexicana no Twitter. “Só queria abraçar a Dânia”, escreveu.