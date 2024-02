Juro no Brasil é “escandaloso” e trava crescimento, diz Alckmin

Segundo o presidente interino, os R$ 300 bi previstos em financiamentos para a indústria serão para ofertar crédito a juros mais baixos

O presidente interino e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil – 4.dez.2023

O presidente interino e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que a taxa básica de juros da economia brasileira é “escandalosa” e dificulta a competitividade industrial, mesmo depois das recentes quedas.

“O valor dos juros no Brasil é escandaloso. Você põe 11,25% de Selic, mais spread, mais taxa de administração, é mais de 15%”, disse Alckmin em entrevista à GloboNews, que foi ao ar na noite de 4ª feira (28.fev.2024).

“Se você for avaliar o motivo do baixo crescimento brasileiro nas últimas décadas, é uma combinação de custo alto, juros altíssimos e câmbio que sempre esteve mais valorizado, agora que melhorou”, completou.

Conforme Alckmin, a reforma tributária deve ajudar o setor ao reduzir o chamado Custo Brasil –custos de produção que levam à perda de competitividade. “À medida que ela [a reforma tributária] acaba com a cumulatividade, ela desonera desinvestimento e exportação. E traz eficiência econômica”, disse.

O presidente interino e ministro declarou que os R$ 300 bilhões previstos em financiamentos para o setor até 2026 serão usados para ofertar crédito a juros mais baixos via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Ele negou que serão oferecidos subsídios.

“BNDES não vai executar nada com subsídio, participação especial, ele vai operar como banco, mas agora com spread menor, taxa menor”, disse. De acordo com Alckmin, a iniciativa vai “melhorar a produtividade” e contribuir para o crescimento econômico do país.

