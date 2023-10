Justiça aumenta multa contra sindicatos responsáveis por greve em São Paulo

A Justiça do Trabalho aumentou o valor da multa para os sindicatos dos trabalhadores do Metrô e da CPTM que estão em greve nesta terça-feira, 3. Na nova decisão, a Justiça aumentou a multa em R$ 1 milhão, totalizando R$ 1,5 milhão por dia de paralisação, com a pena sendo distribuída para os três sindicatos envolvidos na greve. Originalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT) havia determinado funcionamento de 100% da operação nos horários de pico e de 80% nos demais horários, estabelecendo multa diária de R$ 500 mil. Desde o início do dia, as estações do metrô estão totalmente fechadas, enquanto alguns trechos das linhas da CPTM estão operando. Na decisão, juíza Raquel Gabbai de Oliveira justificou que a majoração tem como objetivo evitar que os transtornos ocorridos na parte da manhã desta terça-feira se repitam no período da tarde. Os horários determinados para atuação de 100% da frota foram entre 4h e 10h, e entre 16h e 21h. A paralisação começou à 0h desta terça-feira e, inicialmente, está programada para durar 24 horas. Uma nova assembleia. A magistrada determinou ainda a presença de um Oficial de Justiça para fiscalizar o cumprimento da liminar no Centro de Controle Operacional da CPTM.

