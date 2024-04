Justiça bloqueia conta de Ivan Valente para indenizar Kim Kataguiri

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) 26 de abril de 2024 | 21:15

O 4º Juizado Especial Cível de Brasília determinou a penhora de R$ 7.908,36 da conta bancária do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) para indenizar o colega Kim Kataguiri (União-SP) por publicações que associavam o parlamentar ao nazismo.

A decisão é da juíza Oriana Piske. O valor inicial da indenização por danos morais era de R$ 5.000. No entanto, Valente não pagou no prazo. A justiça determinou, então, o bloqueio de valores, com juros e multa pelo descumprimento, e a penhora de R$ 7.908,36, que será transferido à conta de Kim.

Em fevereiro de 2022, no Flow Podcast, o então apresentador Monark defendeu o direito de existência de um partido nazista —ele acabou desligado do canal.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) rebateu e questionou se Kim achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo. O deputado respondeu que sim. Em postagem em uma rede social, Ivan Valente escreveu que “o que Kim Kataguiri fez foi apologia ao nazismo”.

Danielle Brant/Folhapress