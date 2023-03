Justiça de SP autoriza regularização de imóveis quitados e não transferidos em cartório

A Justiça de São Paulo autorizou o procedimento para regularização de imóveis quitados e não transferidos. A mudança é uma oportunidade para que as pessoas consigam o título de um compromisso de venda e compra quitado pela ata de adjudicação sem acionar a Justiça. A hipótese mais comum é a de que o loteador tenha falecido após o comprador ter quitado o lote em questão. Antes, a pessoa tinha que juntar o compromisso quitado e ingressar com ação na Justiça para obter o título final. Agora, o processo de Adjudicação Compulsória de Imóveis pode ser feito de maneira extrajudicial, ou seja, procurando o Cartório de Notas e depois o Cartório de Registro de Imóveis. A medida facilitou e agilizou o processo. Em entrevista à Jovem Pan News, a diretora do Colégio Notarial Brasileiro, Ana Paula Frontini, explicou que este processo também pode ser feito quando o proprietário se recusa a assinar a escritura: “A minha parte do compromisso foi toda quitada e, por algum motivo que não tem uma justificativa razoável, a pessoa não quer me outorgar a escritura, não quer vir a assinar a escritura e passar o imóvel para o seu nome. Neste caso também cabe a ata de adjudicação compulsória”.

Em cidades do interior, por exemplo, existe a formação de novos bairros por loteamento e a maioria deles são financiados. Com o compromisso quitado, agora o comprador já tem a documentação necessária para obter a ata de adjudicação, mesmo sem a escritura definitiva. Estima-se que o procedimento, que antes demorava até cinco anos pela via judicial, possa ser realizado em um tempo médio de até três meses.

*Com informações do repórter Victor Moraes