Justiça de SP suspende Pietro Mendes da presidência do conselho da Petrobras

A Justiça de São Paulo determinou a suspensão de Pietro Mendes da presidência do conselho da Petrobras. O juiz Paulo Cezar Neves Junior considerou que a permanência de Mendes no cargo de secretário do Ministério de Minas e Energia (MME) poderia gerar um conflito de interesses, violando o estatuto social da companhia. A decisão foi tomada após uma ação popular movida pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) no ano passado, que questionava a nomeação de três conselheiros da Petrobras. Além de Pietro Mendes, que ocupava a presidência do conselho da Petrobras e o cargo de secretário de óleo e gás do MME, os outros dois conselheiros questionados foram Efrain Cruz e Sérgio Machado Rezende.

Cruz, que era secretário-executivo do MME na época, foi exonerado do cargo em janeiro deste ano e renunciou ao cargo na Petrobras. Já Rezende, que era filiado ao PSB até março de 2023, também foi suspenso do conselho da Petrobras por decisão judicial recente. A ação popular movida por Leonardo Siqueira alegava que as indicações dos conselheiros não estavam de acordo com as regras do estatuto da Petrobras. O juiz Paulo Cezar Neves Junior concordou com a argumentação e determinou a suspensão de Pietro Mendes e Sérgio Machado Rezende do conselho da companhia.

