Karol Conká abre o jogo sobre vida sexual: “Ninfomaníaca”

Karol Conká relembrou algumas experiências sexuais de sua vida durante participação no “Surubaum”, programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube. No papo, a cantora abriu o jogo sobre o assunto e chegou a se definir como “ninfomaníaca”.

“Gosto muito de sexo. Sou ninfomaníaca quando namoro. Se estou solteira, não saio transando com todo mundo, às vezes é um por semana e tal, mas quando estou namorando quero muito”, disse ela sobre o atual relacionamento com um rapaz a quem se referiu pelo apelido “Aladdin”.

Karol-Conká-Pós-BBB

Karol Conká reflete sobre o pós-BBB: “Não sabia o que era humildade” Reprodução/GNT

Karol-Conká-Jorge-com-Jota-Escola (1)

Karol Conká participou do BBB21 e foi eliminada com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do reality. Reprodução/Instagram

Karol Conká

Karol Conká Reprodução/ Globo

***Karol Conká

Karol Conká bateu o recorde de rejeição da história do Big Brother Brasil. Na 21ª edição, a rapper perdeu o 4º Paredão contra Gil e Arthur com 99,17% dos votos do público Reprodução/Instagram

karol conká domingão do faustão

Karol Conká reprodução/ globo

karol conka 5

Karol é rapper Reprodução/Instagram

Karol Conká

Karol Conká Reprodução

A ex-BBB continuou: “Ele teve fôlego para aguentar a negona, porque meu fôlego não acaba. Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na minha vida: estava tão cansada, que dormi [no sexo]. Já tínhamos feito umas cinco vezes e parei de contar. Já não sei quantas vezes gozei, o que aconteceu. Ele fez massagem vulvânica, soube massagear os lábios externos, internos e depois o clitóris e eu tive um orgasmo em 20 minutos”, declarou ela.

Além disso, Karol Conká ainda relembrou de um ménage que fez com uma amiga e um fracês.

“Foi em Paris depois de uma garrafa e meia de vinho. Ela estava havia um ano sem transar e eu um mês, tinha acabado de terminar uma relação. O cara que estava nos atendendo era um gato e deu conta do recado”, resumiu a cantora.

Em seguida, Karol Conká também lembrou de duas vezes em que homens falaram com ela na “hora H”.

“Broxou de nervoso e falou: ‘Fico nervoso, porque ouvi sua música e você é a Karol’. Eu digo: ‘Relaxa. Fica de boa, daqui a pouco vem’. Não acho que ele broxou por minha causa, são razões dele”, ressaltou a cantora.