Masked Singer: saiba quem está por trás dos personagens finalistas

Neste domingo (9/4) chega ao fim mais uma temporada do The Masked Singer Brasil e os três últimos personagens serão revelados nesta tarde no programa, mas a coluna LeoDias já descobriu quem são os famosos por trás das fantasias de Abelha-Rainha, DJ Vitória-Régia e Galo e te conta agora.

A Abelha Rainha é Larissa Luz, ex-vocalista da banda de axé Ara Ketu. Já a DJ Vitória-Régia é a ex-BBB Flay e o Galo é o rapper Xamã.

O Masked Singer Brasil vai ao ar todo domingo sob o comando de Ivete Sangalo e uma bancada de jurados composta por Eduardo Steblich, Sabrina Sato, Mateus Solano e Taís Araújo.

