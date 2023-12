Kassab anuncia hoje apoio do PSD à reeleição de Ricardo Nunes, do MDB, em São Paulo

Foto: Divulgação/Arquivo

O secretário estadual de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, declarou hoje o apoio de seu partido à reeleição do prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB) no ano que vem.

Secretário de Tarcísio de Freitas e ex-prefeito de São Paulo (2006-2012), Kassab esteve com Nunes no anúncio de obras contra enchentes na Comunidade Morumbizinho, zona leste da cidade.

“A percepção na cidade é de que nós temos uma boa gestão. Tudo isso aí nos levou — com muita serenidade, sem nenhuma dificuldade — a encontrar o nome do Ricardo”, afirmou o ex-prefeito em coletiva de imprensa.

Kassab elogiou a tarifa zero anunciada pelo prefeito, embora Tarcísio tenha criticado a medida. “A gente percebe a prefeitura presente, sabendo entender as prioridades da cidade. No campo de transportes, recentemente [foi criado] o domingão com a tarifa zero”, afirmou.

Ele é o primeiro dirigente nacional a divulgar apoio à candidatura do atual prefeito. Nunes já contava com a adesão de diretórios municipais de legendas conservadoras, como o Republicanos, do governador Tarcísio, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e PP.

A adesão de Kassab antecede à do governador, que ainda não oficializou seu apoio. Na última terça (19), Tarcísio afirmou que só apoiaria a reeleição se o prefeito se assumisse candidato de Bolsonaro, que vem flertando com a candidatura do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL).

Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Bolsonaro vai apoiar Nunes. Na quinta (21), Valdemar afirmou que o ex-presidente deseja indicar um nome para vice na chapa.

Para Nunes, o apoio de Kassab tem ao menos duas vantagens. O ex-prefeito é reconhecidamente um grande articulador político e terá a sua disposição o apoio de outros prefeitos paulistas. Desde o início do ano, Kassab conseguiu filiar ao PSD diversos prefeitos que foram eleitos pelo PSDB.

O deputado federal e pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) sonhava com o apoio de Kassab. É que, assim como Boulos, o ex-prefeito é aliado de Lula no governo federal.

