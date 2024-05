Lula indica Antônio Gonçalves para ministro do TST

Ricardo Stuckert

1 de 1 Imagem colorida do advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves com o presidente Lula – Foto: Ricardo StuckertO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou para apreciação no Senado o nome do advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O ofício foi assinado e enviado nesta terça-feira (30/4).

Gonçalves deve preencher a vaga destinada à advocacia na Corte, em função da aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira. O nome do indicado foi escolhido a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo próprio tribunal.

A indicação foi oficializada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Nela apareciam também os nomes de Adriano Costa Avelino e Roseline Rabelo de Jesus Morais.

Antônio Fabrício de Matos Gonçalves presidiu a seção de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG), entre 2016 e 2018. Ele também foi conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Nacional (2019/2022), entre outras ocupações.

Gonçalves possui graduação e mestrado em direito do trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), onde é professor.

