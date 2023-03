Kevin Durant retornará às quadras na quarta contra os Timberwolves

De acordo com Shams Charania, do The Athletic, Kevin Durant deve retornar às quadras nesta quarta-feira (29/3) contra o Minnesota Timberwolves. Caso não haja nenhum contratempo, será a estreia em casa da nova estrela do .

Durant lesionou o tornozelo no aquecimento da partida contra o Oklahoma City Thunder, que marcaria sua estreia no Footprint Center, em Phoenix. Desde então, o ala já ficou de fora por sete partidas, com os Suns perdendo cinco e vencendo apenas duas.

Leia a matéria completa no site The Playoffs, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!