Key Alves aluga mansão milionária para os pais. Veja!

Key Alves está colhendo os frutos pós BBB. A ex-jogadora de vôlei alugou uma mansão, avaliada em R$ 3 milhões, para os seus pais morarem. O custo com o imóvel, que fica em um condomínio de luxo em Bauru, interior de São Paulo, chega a R$ 15 mil mensais.

A propriedade possui cinco suítes, área gourmet com churrasqueira, piscina, hidromassagem e garagem para quatro carros. De acordo com a ex-BBB, seus planos é comprar a casa para a sua família e, depois, investir em um outro imóvel na cidade de São Paulo, para ela morar.

Na internet, ela agradeceu pela nova conquista: “obrigada, meu Deus!”. E foi parabenizada por amigos e fãs. “Você merece muito! Deus abençoe vocês!”, desejou Gabi Martins. “Parabéns, você merece!”, deixou registrado Ana Mosconi. “Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória”, enalteceu uma seguidora.

A modelo aproveitou o feriado de Páscoa para visitar a família e fazer a surpresa do novo lar. Solteira, após terminar de vez com Gustavo Benedeti, com quem teve um affair durante o reality, ela está morando na capital paulista, por conta dos novos trabalhos como influenciadora digital, já que não faz mais parte do Osasco, time que defendia como líbero.

Screenshot_20230410_151734 (1)

Reprodução/Instagram

