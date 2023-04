Em dia de pagode, ExpoLondrina recebe expoentes do gênero no Brasil

Embora seja a primeira vez que Dilsinho tenha vindo à ExpoLondrina, ele já sabia que a terra do sertanejo era muito receptiva com o pagode. O grupo Menos é Mais, que subiu ao palco londrinense no ano passado, contou sobre as coisas boas que viveu em Londrina. Então, o músico expoente da nova geração do pagode, que passou de compositor a cantor e foi alçado ao estrelato, já veio com uma energia muito positiva para transmitir ao público. “Acho que todo grande artista do Brasil que tem a oportunidade de estar aqui tem uma impressão muito positiva da ExpoLondrina”, diz.

Dilsinho conta que, ao trabalhar com o grupo Menos é Mais, ficou sabendo só coisa boa da ExpoLondrina. “E eu fico muito feliz de poder trazer um pouco da minha música para cá. É um universo que a gente sabe que é sertanejo, mas, hoje [domingo, dia 9] é o dia do pagode e a gente fica muito feliz com o espaço que a galera da ExpoLondrina nos dá para mostrar o nosso segmento”, ressalta. “Dos grandes festivais que tive a oportunidade de fazer pelo Brasil, esse é um dos mais incríveis que a gente tocou.”

E se vier ano que vem, tem projeto novo para apresentar? “Estou lançando projeto do meu novo DVD que se chama ‘Diferentão’, que fala justamente dessas minhas facetas da música, de poder comunicar com outros públicos e fazer músicas diferentes que se comunicam com o forró, com sertanejo, com pop. Espero que a gente possa voltar ano que vem trazendo esse projeto para esse universo da música.”

Quem quer voltar também é a turma do pagode, que subiu primeiro ao palco da ExpoLondrina e se apresentou para uma arena lotada, tocando os sucessos dos mais de 20 anos de carreira, além de releituras de outros cantores e compositores. “Só temos a agradecer ao povo de Londrina e à galera do Paraná, que marca presença nessa festa tão grandiosa e estamos felizes que tenham aprovado o pagode numa festa do sertanejo. Isso só prova que o Brasil é rico em música eclética. Seria um sonho gravar um DVD na ExpoLondrina, além de gravar outros projetos aqui”, afirma o vocalista Leiz.