Kim Kataguiri questiona gastos de governo Lula em viagens para o exterior: ‘Janja anda esbanjando bastante’

O programa Morning Show recebeu o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) nesta terça-feira, 9. Em entrevista, ele falou sobre as viagens do governo Lula ao exterior e afirmou que a oposição deve cobrar detalhes sobre gastos. “A função da oposição é escrutinar esses gastos. Apresentei um requerimento que foi aprovado pela comissão de fiscalização justamente para saber em que foi gasto cada centavo e por que o MST – e parece que o dirigente da CUTtambém – foram convidados para participar. Qual é a função dessas pessoas nessa viagem para a China? Levar simplesmente a passeio é crime”, questionou. “O presidente pode levar pessoas com função, que vão ter uma agenda nessa viagem. A gente sabe que a Janja anda esbanjando bastante. A gente não sabe qual é a fonte que ela vem utilizando para comprar artigos de luxo. Enquanto a gente vê medidas provisórias para tentar taxar compras internacionais de pobre, de sites online, a gente tem a informação também de que nessa viagem ele se hospedou em hotel 7 estrelas”, acrescentou. Como a Jovem Pan mostrou com exclusividade, a ida ao país asiático custou ao menos R$ 5,5 milhões aos cofres públicos.

Kim questionou o desempenho do governo nos diálogos com o Congresso Nacional. Para ele, Lula está fragilizado e pode sofrer um impeachment em breve. “O elemento que falta para o impeachment de Lula é um crime de responsabilidade. Aí sim a gente começa a mobilização de rua, de Congresso Nacional. Na minha opinião, pela fragilidade política, cenário econômico e caráter, é questão de tempo até a gente discutir o impeachment”, argumentou. “Eu, pessoalmente, acredito que o presidente não termine o seu mandato. Política é filme, não fotografia. Com a fotografia de hoje, acredito que ele não vai ter condições”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Kim Kataguiri: