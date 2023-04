Kings vencem mais uma e abre 2 x 0 na série contra os Warriors

O Sacramento Kings conquistou uma vitória suada na segunda partida da série contra o Golden State Warriors por 114 x 106. Com isso, a equipe da capital californiana abre 2 a 0 no confronto e dá um passo importante rumo a classificação para a próxima fase da NBA.

O momento marcante e decisivo da partida aconteceu no último quarto. Com pouco mais de sete minutos para o fim do jogo, Draymond Green dá um pisão em Domantas Sabonis e acaba sendo expulso da partida após revisão da jogada pelos árbitros.

Leia a matéria completa no site The Playoffs, parceiro Metrópoles.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!