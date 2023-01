Kits com bandeira, bonés e camisetas de Lula chegam a R$ 150 no DF

Compostos por camisa, boné, bandeira e outros itens, os kits para a posse presidencial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são vendidos por valores entre R$ 100 e R$ 150, na média, no centro de Brasília.

Alguns vendedores registraram boas vendas, a exemplo de Cícero Gomes (foto em destaque), que veio de São Paulo (SP) para a posse no domingo (1º/1). “Já compraram bastante. O pessoal está comprando tudo”, sorriu.

Também vindo de São Paulo, Rafael José Alves, comprou um grande estoque de itens para vender. “Minha expectativa é vender tudo até o final do domingo”, disse.

Militante do Diretório Regional do PT, a vendedora Sttela Cristina Matos Silva, comemorou as vendas de camisas. Ela conseguiu vender praticamente todo o estoque na tarde sábado.

Camisas são vendidas por valores entre R$ 50 e R$ 80. O kit pode ser montado com bandeiras e bonés por somas de R$ 40 a R$ 50. Faixas e toalhas de rosto por R$ 20.

Em conversa reservada, pedindo para não ter o nome revelado, um vendedor demonstrou desânimo. Segundo ele, em eventos de Jair Bolsonaro (PL) o volume de vendas era melhor.

ClimaMas nas ruas, apoiadores buscam itens para comemorar. É caso do atendente André Silva, de 22 anos, vindo de São Paulo. “Vai ser maravilhoso, perfeito e tranquilo”, afirmou após comprar camisa, faixa, óculos e broche.

Na tarde de sábado, centenas de apoiadores aproveitaram o dia para visitar a Esplanada dos Ministérios. “Ole, ole, ole, lá, Lula, Lula”, cantavam os visitantes, em grupos de amigos e famílias, inclusive com crianças pequenas.