Início do serviço de macrodrenagem na Avenida das Galáxias (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que, nesta sexta-feira (12), a ladeira da Avenida das Galáxias (localizada no bairro Bonadiman) estará interditada para que a equipe responsável prossiga com a obra de macrodrenagem na baixada da ladeira.

O Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal estarão presentes no entorno para orientar a população sobre o acesso de vias alternativas. A etapa de sondagem da ladeira foi iniciada nesta quinta-feira (11), e a escavação do local irá começar no dia seguinte. Após a conclusão da macrodrenagem, a pavimentação asfáltica da Avenida das Galáxias será finalizada. A administração pública agradece a compreensão de todos.

Início do serviço de macrodrenagem na Avenida das Galáxias (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Ladeira da Avenida das Galáxias será interditada para execução dos serviços de macrodrenagem nesta sexta (12) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.