Ladrão de veículos que fingia ser policial em aplicativo de relacionamento é preso em MG

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de furtar 14 veículos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito foi preso na quinta-feira, 30, mas o caso foi divulgado nesta segunda, 3. As vítimas eram atraídas via aplicativo de relacionamento, onde o golpista fingia ser um policial civil. A prisão ocorreu após o golpista intimidar uma das vítimas que denunciou o crime à polícia. Segundo a corporação, os furtos aconteceram nos últimos seis meses. O mais recente ocorreu no início da semana passada. O carro furtado foi encontrado na sexta-feira, 31, um dia após a prisão do homem. Segundo apuração da polícia, o golpista ludibriava as vítimas após um período inicial de conversas, e até alguns encontros, até subtrair os veículos. De acordo com as investigações, ele se apresentava como policial civil lotado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran). A ação ocorria das imediações da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Ele foi atuado em flagrante. Ainda segundo a polícia, a corporação “representou à Justiça pela conversão da prisão em preventiva”. A corporação segue investigando o caso.

Leia também

Brasil perde mais de R$ 345 bilhões com pirataria e contrabando em 2022



Polícia prende uma das maiores ladras de celulares da zona sul do Rio