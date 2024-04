Ladrões quebram vidro de loja para furtar picolés e aparelho celular

Reprodução

1 de 1 Foto preto e branco de câmeras de segurança que flagram ladrões furtando picolés e celular de loja, no Mato Grosso do Sul – Metrópoles – Foto: ReproduçãoDois homens, ambos com 19 anos, foram presos e um adolescente apreendido após invasão e furto a um estabelecimento comercial, no munícipio de Costa Rica (MS), na madrugada de segunda-feira (15/4). Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões levaram um aparelho de telefone celular e picolés do local.

A Polícia Militar do estado foi acionada e, ao darem início a rondas pela região, conseguiram localizar e prender os suspeitos na Rua Adonel Dias. O primeiro deles, de 19 anos, é conhecido como Lacoste. Ele estava dormindo e foi preso em flagrante.

Inicialmente, Lacoste negou a autoria do crime, porém após conversas, confessou e ainda revelou a casa do segundo elemento.

Para ler a reportagem completa acesse Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?