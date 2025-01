Lady Gaga anuncia novo álbum e data de lançamento

Lady Gaga surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de seu novo álbum, intitulado Mayhem. O disco, que já está disponível para pré-venda, será lançado oficialmente no dia 7 de março.

A notícia foi divulgada por meio do site oficial da cantora, onde os fãs podem encomendar o LP, além de publicações nas redes sociais e dois imensos outdoors estrategicamente posicionados em Nova York e Las Vegas.

Mayhem será o primeiro álbum inédito de Gaga desde Chromatica, lançado em 2020. No ano passado, a artista também lançou Harlequin, trilha sonora do filme Coringa: Loucura a Dois, no qual atuou como a personagem Harley Quinn.

mayhem by lady gaga billboards in new york and las vegas. pic.twitter.com/KB8V5DVeTB — pop culture gal (@allurequinn) January 27, 2025

