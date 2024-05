Lamborghini bate em moto depois de assalto na Faria Lima, em SP

Motorista atingiu assaltante, mas também bateu contra um poste; o suspeito fugiu a pé levando um relógio de alto valor

O carro de luxo ficou com a parte dianteira destruída depois de o motorista reagir a um assalto Reprodução/Instagram @consultingcars – 18.mai.2024

PODER360 19.mai.2024 (domingo) – 20h33



Um motorista de uma Lamborghini avançou contra uma motocicleta depois de um assalto a mão armada na Av. Faria Lima, no sábado, 18 de maio. Depois da colisão, o assaltante levanta e sai correndo levando um relógio de luxo fruto do assalto. A Polícia já identificou o suspeito, que está foragido.

O assalto ocorreu quando a vítima, um homem de 64 anos, e um amigo foram abordados pelo suspeito quando o carro parou em um semáforo. Depois, o assaltante foi seguido pelo veículo por alguns metros, que foi em direção ao motociclista e atingiu também um poste. O homem na moto levantou e fugiu a pé na sequência.

Assista (44s):

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que, na fuga, o suspeito deixou para trás o revólver calibre 32 usado no assalto e um celular. O aparelho foi periciado, levando à identificação do suspeito. A moto usada no crime havia sido registrada em nome da mãe do mesmo.

Nas redes sociais, testemunhas publicaram fotos de como ficou o carro depois do acidente. Em uma das fotos compartilhadas, é possível ver a arma.

Foi tentativa de assalto. O cara atropelou a moto. pic.twitter.com/J2oBiSjSeQ

— Otavio Barros (@Tatobarros) May 18, 2024

A Polícia foi até os endereços vinculados às pessoas identificadas em Taboão da Serra, na zona metropolitana de São Paulo, mas não localizou o suspeito, que está foragido.

O caso foi registrado no 15º DP (Distrito Polícial), em Pinheiros. A vítima e a testemunha prestaram depoimento no local do acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte frontal da Lamborghini destruída.

Eis a íntegra da nota da SSP-SP:

“A Polícia Civil já identificou o autor do roubo ocorrido neste sábado (18.mai.2024), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e realiza diligências para capturar o criminoso e recuperar o bem subtraído. Um inquérito policial foi instaurado no 15º DP, área dos fatos, para investigar a ocorrência. A autoridade policial já ouviu a vítima, de 64 anos, e uma testemunha, e realizou a apreensão da motocicleta e da arma de fogo (revólver calibre 32) utilizadas no crime, assim como de um celular que foi deixado pelo suspeito no local. Exames periciais foram solicitados e equipes da 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) iniciaram atividades em campo em busca do suspeito”.