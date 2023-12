‘Lançamos a maior Operação Verão da história’, diz Derrite sobre reforços no litoral

A Operação Verão 2024, iniciada em São Paulo, terá mais de 3.108 policiais militares deslocados para reforçar a segurança em 16 municípios do litoral paulista. Além da Polícia Militar, o governo estadual também incluiu policiais civis e técnico-científicos no reforço, que se mantém até o dia 23 de fevereiro de 2024. Em entrevista à Jovem Pan News, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, falou sobre a iniciativa: “Lançamos a maior Operação Verão da história do litoral e baixada santista. São 3.108 policias militares e mais 1.500 policiais civis atuando na Baixada Santista. No litoral norte são mais 700 policiais militares. A energia que a gente está colocando na Baixada Santista é a maior da história. O que nós queremos? Garantir para a população que desce neste momento festivo e de férias que eles tenham segurança efetiva e possam curtir com suas famílias. E findada a Operação Verão, que termina depois do Carnaval, vamos ter um aumento real de efetivo”. O secretário também comemorou o investimento de R$ 158 milhões em tecnologia e falou de ações para o ano que vem.

“Para 2024, a grande novidade para a população é que vamos ter um investimento pesado em tecnologia. São R$ 158 milhões destinados da bancada federal paulista para uso na ‘Muralha Paulista’, com softwares de inteligência, sensores que vão captar placas de motocicletas e veículos roubados e o aumento real de efetivo. Com os concursos que estavam em andamento e os cursos que estão sendo realizados, a partir de abril 2.900 policiais civil e 2.700 policiais militares se formam ao longo do ano que vem. Até o final de 2024 teremos um ‘boom’ de efetivo, além da iniciativa de recontratação de veteranos da Polícia Militar para o serviço administrativo. Quando eu trago 2.340 militares veteranos para a administração, eu libero 2.340 policiais militares para combater o crime”, declarou.

Derrite ainda falou sobre a situação da região central da capital paulista, onde a estão estadual investiu para reduzir o número de furtos e assaltos: “Já tivemos avanços importantes na área central (…) O que nós vamos fazer na região central? Temos 907 policiais militares que se formaram na semana passada, a maior parte deles está na Operação Verão, findando a Operação Verão, praticamente metade desse efetivo vai ser utilizado na região central, um ganho de efetivo histórico. O que nós queremos com isso? Combater mais roubos e furtos. Os números são positivos. De abril até aqui tivemos redução de mais de 30% dos roubos, mas a percepção de segurança precisa melhorar. Isso só vai acontecer com o uso de tecnologia e aumento real de efetivo, que é o que está programado para o ano que vem”. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter David de Tarso