Lancha naufraga após incêndio na Marina de Ocema

A capital baiana foi palco de dois incêndios em embarcações na segunda-feira (23). O primeiro incidente ocorreu na Bahia Marina, no Comércio e a segunda ocorrência foi registrada na área de fundeio da Marina de Ocema, no mar da Bahia de Todos-os-Santos.

De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (PC-Ba), o fogo que atingiu a embarcação na Bahia Mariana se tratou de um princípio de incêndio em uma lancha de esporte e recreio. As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros (CBM-Ba) e o barco sofreu pequenas avarias.

O caso da Marina Ocema também se tratou de uma embarcação do tipo lancha de esporte e recreio. Por causa do incêndio, o barco naufragou no local. Segundo detalhou a Capitania, ele passava por manutenções quando as chamas começaram. Não houve vítimas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido o chamado apenas para o incêndio ocorrido na Bahia Marina e que a causa será revelada após a realização de pericia.