Lancha pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha foi encontrada pegando fogo nas proximidades da praia do Botelho, na Ilha de Maré, interior da Baía de Todos-os-Santos na tarde desta quarta-feira (15). De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia, nenhum tripulante estava a bordo.

Uma equipe da Capitania se deslocou para o local para prestar auxílio. Não houve indícios de poluição hídrica.

As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas por meio do Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação.

Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54