Leal! Prima favorita de Harry tem gesto tocante de apoio ao duque

Embora Harry tenha “saído de fininho” na coroação do pai, o rei Charles III, e a realeza tenha minimizado a participação do duque de Sussex no evento, uma familiar, em especial, demonstrou que tem orgulho do ruivo.

Considerada a prima favorita do marido de Meghan Markle, a princesa Eugenie publicou um carrossel de fotos no Instagram sobre o evento, e fez questão de escolher uma imagem no qual o parente tido como “rebelde” ganha destaque.

Os seguidores elogiaram a atitude da princesa, apontando-a como uma pessoa leal.

“Obrigada pelo apoio a Harry e sua família”, escreveu um seguidor. “Feliz por ver o duque aqui”, emendou outro.

Confira a postagem:

Coroação marcou a históriaUma nova era se inicia no Reino Unido a partir deste sábado (6/5): a coroação do rei Charles III, após 70 anos de espera. O monarca chega ao poder com o desafio de manter uma instituição milenar alinhada com os tempos modernos. O cortejo começou por volta de 6h.

A investidura acontece na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia tem peso constitucional ao coroar Charles e Camilla como rei e rainha do Reino Unido, mas também é um rito religioso com o monarca assumindo o papel de chefe da Igreja Anglicana.

Comparado com a coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth, o Palácio de Buckingham diminuiu pela metade o número de convidados.

Receberam convites para o evento 2.200 pessoas, incluindo membros da família real, representantes de 203 países — sendo 100 chefes de Estado — e membros de instituições de caridade patrocinadas pelo rei.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiveram presentes.

Em nome da sustentabilidade e dos “novos tempos”, o monarca e a rainha Camilla optaram ainda por usar joias, roupas e móveis confeccionados para a investidura dos seus antecessores com o objetivo de economizar e preservar o meio ambiente.

O príncipe William e a princesa Catherine entraram acompanhados dos filhos: o príncipe Louis e a princesa CharlottePhil Noble – WPA Pool/Getty Images

O príncipe George foi pajem do avô, o rei Charles IIIToby Melville – WPA Pool/Getty Images

A Coroa St Edward usada no momento da coroaçãoPhil Noble – WPA Pool/Getty Images

O príncipe Harry participou da cerimônia sozinhoPhil Noble – WPA Pool/Getty Images

Rainha Camilla chega na Abadia de WestminsterJeff Spicer/Getty Images

Michael Middleton e Carole Middleton, pais da princesa de GalesAndrew Milligan – WPA Pool/Getty Images

Pippa e James Middleton, irmãos da princesa de GalesAndrew Milligan – WPA Pool/Getty Images

Catherine, a princesa de Gales e William, o príncipe de GalesPhoto by Gareth Cattermole/Getty Images

Primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak,e Akshata Murthy Jeff J Mitchell/Getty Images

Príncipe William e Catherine, a princesa de GalesPhil Noble – WPA Pool/Getty Images

Arcebispo de Canterbury, Justin Welby Andrew Milligan – WPA Pool/Getty Images

Príncipe Harry

Príncipe Harry na nave da igreja em que ocorre a coroação Aaron Chown – WPA Pool/Getty Images

Rei Felipe VI a Spain e rainha Letizia da Spain acompanhados do rei Philippe da Bélgica e a rainha Mathilde da BélgicaJeff J Mitchell/Getty Images

A cantora Katy Perry e o editor-chefe da Vogue Britânica, Edward Enninful

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e Sophie Grégoire Trudeau Jeff J Mitchell/Getty Images

Cerimônia de coroação do rei Charles Kirsty Wigglesworth – WPA Pool/Getty Images

Charles e Camilla saem do Palácio de Buckingham em direção à Abadia de WestminsterSamir Hussein/WireImage

janja-lula-coroacao-rei-charles-iii

A primeira-dama do Brasil, Janja, na coroação do rei Charles III

lula-macron-coroacao-rei-charles-iii

O presidente Lula com o presidente da França, Emmanuel MacronReprodução/BBC

Lionel Richie na Abadia Westminster AbbeyGareth Cattermole/Getty Images

Rei Charles III e rainha Camilla a caminho da Abadia de WestminsterDan Kitwood/Getty Images

Sobrinha de Charles, Zara Tindall chega à cerimônia acompanhada do marido, MikeToby Melville – WPA Pool/Getty Images

O príncipe Albert II de Mônaco e a princesa CharleneToby Melville – WPA Pool/Getty Images