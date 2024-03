Reprodução

1 de 1 Força-tarefa de Mossoró prende homem com duas armas e munições – Foto: ReproduçãoUm homem foi preso, na tarde dessa terça-feira (19/3), com uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380 e três carregadores com 54 munições. A prisão foi realizada por policiais que atuam na força-tarefa de recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró.

À coluna, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou a prisão, mas afirmou que o suspeito não tem envolvimento com Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, Deisinho ou Tatu.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à Polícia Civil e autuado em flagrante.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, fugitivos do presídio federal de Mossoró

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN)

fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça

Forças de segurança divulgam imagens dos foragidos para tentar obter pistas Reprodução

buraco terra fugitivos mossoró

Região permite que dupla passe noites escondida em buracos no chão Divulgação

localização mossoro

Local onde dupla ficou abrigada Reprodução / GloboNews

Presídio foto-buraco-na-parede-em-Mossoró

Presídio de Mossoró havia registrado tentativa de fuga menos de um ano antes da escapada inédita Reprodução

foto-fugitivos-de-mossoró-lista-interpol

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento Reprodução

Força Nacional Integrantes da Força Nacional permanecerão atuando nas buscas aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A prorrogação da tropa, por mais 10 dias, foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (20/3).

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?