Legado da gestão Elmo Vaz: Semi Anel Viário de Irecê é uma das maiores obras da história

Foto: Divulgação

O prefeito de Irecê, Elmo Vaz, mostra anel viário 12 de abril de 2024 | 12:08

Com 7,5 km de extensão, mão dupla, ciclovia, calçada e acostamento, o Semi Anel Viário de Irecê conecta três rodovias estaduais. Em 2016, quando o projeto foi apresentado pelo então candidato Elmo Vaz, tudo parecia um sonho impossível de ser realizado, mas o tempo passou e a obra virou uma grande realidade. A imponência, qualidade e beleza do equipamento público impressionam quem já utiliza a via diariamente. “Estou muito feliz ao ver este sonho se transformar em realidade. Emoção ainda maior é ter a certeza de que o Semi Anel Viário vai servir a região de Irecê por gerações”, comemorou Elmo.

“Se o Semi Anel Viário de Irecê já estava lindo, prepare-se porque vai ficar ainda melhor. Vamos instalar iluminação de LED em todo percurso e efetuar o plantio de quase 600 palmeiras “rabo de raposa”, sendo 500 ao longo da ciclovia e cerca de 100 nas três rotatórias”, anunciou o prefeito Elmo Vaz. Por se tratar de uma rodovia com grande fluxo de veículos leves e pesados, este tipo de planta é ideal, pois não compromete a visibilidade e nem prejudica a base do pavimento, preservando o passeio e a ciclovia.

O projeto foi idealizado para reduzir o tráfego de veículos pesados na Avenida Primeiro de Janeiro e para facilitar o escoamento da produção agrícola de todo o território. “Além de linda, a obra vai melhorar a trafegabilidade e impulsionar o crescimento em toda aquela região, criando um novo setor imobiliário e comercial” destacou Vaz, que fez questão de agradecer ao ministro Rui Costa e ao governador Jerônimo pelos investimentos nesta, que será uma das maiores obras da história de Irecê. “Muitos não acreditavam, mas está aí a realidade que vai ficar para as gerações futuras. Eu não me canso de repetir: era uma Irecê antes e será uma nova Irecê depois do semi anel viário”, destacou.

Comentários