Lei vai obrigar Lula a liberar R$ 37,5 bi para congressistas em 2024

Esse valor de emendas ao Orçamento terá prazo definido para reserva e pagamento, reduzindo ainda mais o poder de barganha do Palácio do Planalto

A aprovação da LDO na Comissão Mista de Orçamento é um sinal de derrota para o governo de Lula (foto); presidente pode vetar trechos, mas é quase certo que o veto acabaria sendo derrubado Sérgio Lima/Poder360 – 7.dez.2023

PODER360 14.dez.2023 (quinta-feira) – 3h28



Se a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) for ratificada no Congresso da forma como foi aprovada na CMO (Comissão Mista de Orçamento) na 4ª feira (13.dez.2023), o governo de Luiz Inácio Lula da Slva (PT) terá de desembolsar R$ 37,5 bilhões em emendas individuais (de deputados e de senadores) e de bancadas em 2024.

O empenho (reserva) e o pagamento dos valores terão de seguir um cronograma obrigatório. O governo federal não terá poder para alterar essa forma de desembolso. Lula ainda pode vetar o trecho que trata do calendário. No entanto, é quase certo que o veto acabaria sendo derrubado no Congresso.

Além do cronograma para as emendas, o relatório apresentado pelo deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) incluiu no texto um trecho que permite a redução do teto do bloqueio preventivo (contingenciamento) no Orçamento de 2024.

A aprovação da LDO na CMO é um sinal de derrota para o governo Lula por duas razões:

o calendário define prazo para reserva e pagamento de emendas, o que reduz o poder de barganha do Palácio do Planalto, principalmente às vésperas de votações importantes –como nesta semana, com o pagamento de quase R$ 10 bilhões. Com isso, um cenário como o de 2023, no qual o governo decide a data de liberação, deixa de ocorrer (caso o texto seja aprovado como saiu da CMO); se faltar recursos para pagar os R$ 37,5 bilhões de emendas impositivas, o governo fica obrigado a encontrar dinheiro de algum lugar para pagar. Por exemplo, Lula pode ter de retirar orçamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para honrar as emendas propostas por congressistas. O projeto será agora encaminhado para a análise em sessão do Congresso. A reunião conjunta de deputados e senadores deve ser na próxima semana.

Leia mais sobre a LDO:

Aprovada na comissão, LDO entra na pauta de sessão do Congresso; Relator da LDO acata sugestão e veda doação de bens durante eleições; Comissão aprova relatórios do Orçamento para Defesa e Agricultura; Comissão aprova 4 relatórios temáticos do Orçamento de 2024; Relator da LDO retira Sistema S e prazo para emendas de comissão. curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto