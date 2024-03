Leia o powerpoint de Haddad durante reunião com Lula e ministros

Chefe da Fazenda apresentou prioridades do ministério para 2024; deu destaque a pautas para aumentar a arrecadação

Na imagem, Haddad durante a 1ª reunião ministerial do governo Lula em 2024 Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

PODER360 18.mar.2024 (segunda-feira) – 20h24



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um powerpoint para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus colegas ministros durante a reunião realizada nesta 2ª feira (18.mar.2024). Leia a íntegra da apresentação aqui (PDF – 1 MB).

No documento, um dos pontos mais fortes da agenda da equipe econômica eram as medidas para aumentar a arrecadação federal. Leia mais nesta reportagem.

Eis a apresentação em uma galeria de imagens:

A assessoria de imprensa do ministro Haddad indicou que um dado no powerpoint está com erro. No slide 10, onde se encontra a estimativa da taxa básica de juros, a Selic, em 8 de março de 2024, o correto é 9%.

A apresentação dizia que a justificativa para a elevação da receita é a “responsabilidade social”. Na prática, é uma indicação de novos gastos com políticas de governo. Pelo marco fiscal, só poderá haver novas despesas se houver melhora na arrecadação.

Os slides também afirmam que uma gestão “consistente, pragmática e responsável” dita o mercado financeiro.

A reunião ministerial desta 2ª feira (18.mar) foi a 1ª realizada em 2024. O tema central era a popularidade de Lula, que está abaixo do esperado pelo Planalto.