Leite chama fala de Lula sobre Israel de “absurda” e “inaceitável”

O governador Eduardo Leite (foto) criticou os ataques por parte de Lula contra o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro Maurício Tonetto/Governo do RS – 8.fev.2023

26.fev.2024 (segunda-feira)



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez críticas à comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre a operação militar israelense na Faixa de Gaza e o Holocausto. Para Leite, a fala é “absurda” e “inaceitável”. A declaração do governador foi dada em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta 2ª feira (26.fev.2024).

“As manifestações recentes feitas, por exemplo, em relação a Israel, fazendo uma comparação absurda e inaceitável com o Holocausto, nem ajudam externamente o país e nem dentro, aprofunda uma cizânia já existente”, declarou o governador.

As críticas de Leite se referem à fala em que Lula comparou a operação militar de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula a jornalistas em 18 de fevereiro, em Adis Abeba, na Etiópia.

A declaração foi recebida com críticas da comunidade judaica no país, do governo de Israel e dos opositores ao seu governo e deu início a uma escalada de tensão diplomática entre ambos os países.

