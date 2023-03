Léo Condé quer observar Marco Antônio na zaga do Vitória

Léo Condé está de olho no prata da casa Marco Antônio e quer observá-lo atuando como zagueiro. Por isso, pediu a Laelson Lopes que o escalasse nessa função diante do Campinense. O jogo das 21h30 desta quarta-feira (22) marca a despedida do Vitória da Copa do Nordeste e terá o técnico da equipe sub-20 rubro-negra à beira das quatro linhas do estádio Amigão, em Campina Grande.

“Léo Condé deu algumas orientações, que ele precisava ver o Marco também na situação de zagueiro, já que nos últimos jogos ele vinha jogando como volante. Os outros ele deixou à vontade”, contou Laelson Lopes.

Destaque na campanha de acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, Marco Antônio perdeu espaço no time nesta temporada. O prata da casa fez os quatro primeiros jogos do ano como zagueiro titular, sob o comando de João Burse, mas depois só voltou a reaparecer no onze inicial sob o comando de Léo Condé, em outra função.

Marco Antônio foi titular nas últimas duas partidas disputadas pelo Vitória, no empate em 1×1 com o Bahia e no triunfo por 3×0 contra o Ceará, ambas pela Copa do Nordeste e desempenhando o papel de primeiro volante. Foi nessa função, já feita por ele nos tempos da base, que Léo Condé começou a treiná-lo e enxergá-lo.

Apesar disso, o treinador do profissional quer aproveitar o jogo contra o Campinense para vê-lo pela televisão no posto de zagueiro do time. Como o Vitória já está eliminado da Copa do Nordeste, o time será composto apenas por atletas revelados na base rubro-negra, em uma mescla de peças do sub-20 e integrantes do grupo principal.

o time do Vitória que vai enfrentar o Campinense terá: Yuri, Mateus, Marco Antônio, John e Aionã; Jobert, Charlys e Eduardo; Ruan Nascimento, Alisson e Wanderson. Destes, apenas o lateral direito Mateus, o lateral esquerdo Aionã, o volante Jobert e o meia-atacante Alisson ainda não integram o profissional.

Assim como Marco Antônio, todos os jogadores vão atuar em suas posições de origem. “Como eu já os conheço, estou colocando eles dentro daquela função que habitualmente vinham jogando no profissional e, a partir daí, devem ser feitas algumas observações pela comissão técnica do profissional e tiradas algumas conclusões em relação ao futuro deles dentro da própria Série B”, projeta o técnico Laelson Lopes.