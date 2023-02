Leo Prates é escolhido vice líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados

O deputado Leo Prates foi escolhido vice-líder da bancada pedetista, na Câmara dos Deputados, após reunião realizada entre parlamentares do grupo, na tarde desta terça-feira (14). A partir de agora, Prates passa a atuar como um dos principais articuladores do partido, no Congresso, ao lado do líder da bancada, André Figueiredo do PDT do Ceará.

Após a decisão dos colegas parlamentares, Prates agradeceu pela confiança do grupo e garantiu que lutará para defender os ideais pedetistas da melhor maneira possível. “Fico muito feliz com a confiança depositada em mim pelos meus colegas do PDT e garanto que não faltará transpiração e dedicação da minha parte no trabalho em prol dos interesses da nossa população ”, afirmou. “Agradeço ao ministro Carlos Lupi, ao presidente nacional, André Figueiredo, ao presidente estadual do PDT, Félix Mendonça e a todos que confiaram esta missão a nós”, completa.