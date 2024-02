Leve Saúde inaugura nessa segunda-feira sua nova clínica própria em Niterói

Essa é a primeira abertura de 2024. Ao todo, estão previstas mais dez novas unidades neste ano

A Leve Saúde, healthtech carioca com planos de saúde com preços 30% mais baratos, inaugura segunda, dia 5 de fevereiro, sua primeira unidade em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. O local com 270m² funcionará como um centro de prevenção e especialidades que inclui 13 consultórios e capacidade para atender mais de 9 mil atendimentos por mês. Ao todo, foram investidos mais de R$ 1 milhão na construção da nova unidade.

Nela serão oferecidas consultas de médicos de família (MFC) e mais de 20 especialidades médicas, como ortopedia, pediatria, geriatria, clínica médica e oftalmologia. Ainda será possível fazer exames laboratoriais e de imagens, como Ultrassonografia, entre outros.

“Com a inauguração de uma Leve Clínica em Niterói, estamos ampliando a nossa atuação para além da capital e levando ainda mais saúde para nossos beneficiários. A Leve busca oferecer uma atenção primária forte, uma medicina de família de qualidade e próxima do nosso cliente. Fortalecer a nossa rede própria é fortalecer o cuidado primário dos nossos beneficiários”, explica Ulisses Silva, CEO e fundador da companhia.

Como forma de fortalecer a atuação na região metropolitana e serrana do Rio de Janeiro, a empresa lançou em outubro o Plano Leve Mais Metropolitano, com as opções individual/familiar e empresarial, que pode ser utilizado nos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo e Petrópolis.

Agora são sete clínicas próprias (Tijuca, Campo Grande, Centro, Barra da Tijuca, Madureira, Nova Iguaçu e Niterói), além de 40 hospitais credenciados e uma rede de 300 consultórios especializados, mais de 200 laboratórios e cerca de 110 clínicas e policlínicas credenciadas. Apenas em 2023, foram realizados mais de 170 mil atendimentos. Ao todo, 65% das consultas são realizadas dentro da rede própria da Leve Saúde.

Para 2024, já estão previstas as aberturas de mais dez unidades. Para 2025, a empresa pretende iniciar sua atuação para além do estado do Rio de Janeiro.

O endereço da Leve Clínica Niterói é Rua Aurelino Leal, 45 – Centro – Niterói – RJ. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e sábado das 7h às 11h. Os agendamentos de consultas e exames podem ser marcados pelo número (21) 3952-4800.