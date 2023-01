Lexa se irrita após acusações de término com Guimê por marketing

Após sete anos casados, Lexa e MC Guimê anunciaram o divórcio em outubro do ano passado. Eles voltaram nos últimos dias de 2022 14/01/2023 14:28, atualizado 14/01/2023 14:28

MC Guimê e Lexa foram casados durante sete anos, anunciaram o divórcio em outubro de 2022, mas voltaram dois meses depois, ainda antes da virada do ano. O cantor foi um dos anunciados no Camarote do BBB23 e, por conta disso, o casal foi acusado de terminar a relação somente por marketing. No Instagram, a artista se revoltou e soltou o verbo para se defender.

“Eu vou explicar brevemente e não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho que falar sobre isso. Porém, por respeito às pessoas que eu amo, que nos seguem nas redes sociais, eu vou explicar. Eu e o Guimê nos separamos ano passado, como vocês sabem, como qualquer casal. A gente nunca se separou, a gente nunca tinha se separado, aí nos separamos, normal,altos e baixos”, explicou.

Durante uma viagem à Paris, em novembro de 2021, casal aproveitou para fazer um ensaio romântico

A cantora explicou que os dois deixaram de morar juntos e foi, nesse momento, que Guimê aceitou participar do BBB23. “E aí, durante esse período, chegou o convite do Big Brother para o Guimê. E aí, como nós voltamos, ele me contou. Quando a gente voltou, ele me contou. Aí, eu apoiei a decisão dele. E tem gente falando que foi marketing, não sei o quê”, declarou.

“Gente, desculpa, um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar oito anos com alguém por causa de marketing? Eu não aguento mais ficar me justificando”, expressou Lexa.

Por fim, a artista declarou o seu apoio ao marido pela participação no reality da Globo. “Eu, como mulher, sempre me colocando nesse lugar de me justificar para não ficar com um ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar, para ver o Guimê feliz e porque a gente se ama”,

