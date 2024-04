Líder da oposição pede lista de presentes recebidos por Lula e Janja

Líder da oposição na Câmara, o deputado Filipe Barros (PL-PR) protocolou requerimento pedindo a lista de todos os presentes recebidos pelo presidente Lula, a primeira-dama Janja e os ministros de Estado em viagens oficiais.

O pedido foi apresentado pelo parlamentar bolsonarista nessa quarta-feira (17/4). Ele solicita a lista completa de presentes recebidos de 1º de janeiro de 2023, primeiro dia de mandato de Lula, até 16 de abril deste ano.

Além da lista de presentes, o líder da oposição na Câmara pede a data de recebimento, o valor, a finalidade e a tramitação interna dos presentes dentro da Presidência da República.

Em sua justificativa, Barros alega que, até junho de 2023, Lula teria recebido 231 presentes oficiais. Segundo o deputado, a maior parte dos presentes teria sido dada por autoridades da China.

“A situação dos presentes recebidos por Lula gera tantas controvérsias que, em dezembro de 2023, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu por auditar os presentes recebidos no ano, antes mesmo do fim do mandato”, alega.

Barros, que assumiu a liderança de oposição na Câmara neste ano, é um dos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por uma suposta tentativa de vender presentes oficiais nos Estados Unidos.