Oficial da PM se irrita, persegue e troca socos com motoboy. Vídeo

O tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Marcelo Alves foi flagrado, neste domingo (12/3), perseguindo um motoboy em Vicente Pires.

A coluna Na Mira apurou que o oficial está lotado na Secretaria de Segurança Pública do DF. Nas imagens, é possível ver o PM correndo atrás do motoboy e, em seguida. trocando socos com ele. Na sequência, o motoboy consegue dominar o agressor.

Ao fundo, uma mulher grita: “Marcelo, para. Para, amor”.

Veja vídeo:

No vídeo, também é possível ver o PM levantando a camisa e fazendo menção de que vai pegar uma arma. Após o confronto corporal ter sido apartado, o oficial pegou o capacete do motoboy e quebrou na calçada.

De acordo com testemunhas que filmaram as cenas, a disputa teria começado por desavenças no trânsito. Após a briga, o militar voltou para anotar a placa da motocicleta do rapaz, que reclamou do outro lado da rua. Em meio à raiva, o oficial da PM pulou em cima no bagageiro da moto até quebrar o equipamento.

Procurada pelo Metrópoles, a Polícia Militar disse que tinha conhecimento do vídeo, mas não confirmou que o agressor do motoboy era o tenente-coronel Marcelo Alves. A PM também alegou que a briga não ocorreu em área militar e, por isso, não se trata de um crime militar.

Ainda segundo a corporação, para que o caso seja investigado e passe pela corregedoria, será necessário que a vítima faça uma denúncia contra o oficial.