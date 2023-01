Líder do governo pedirá intervenção federal na Segurança do DF

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), informou que, junto com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pediram ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, a intervenção federal na Segurança do DF, após a invasão ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, por manifestantes que pedem a renúncia do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Em seu Twitter, ele também informou que foram protocolados outros dois pedidos ao ministro de Alexandre de Moraes, “1 – Prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje. 2 – Impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do Sr Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF”. Na tarde deste domingo, após a invasão, o presidente do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, exonerou Anderson Torres. Randolfe Rodrigues condenou a invasão ao Congresso e falou que “qualquer coisa que vier a acontecer com a vida das pessoas e ao patrimônio do povo brasileiro”, o governador do DF será responsabilizado porque “a manifestação terrorista em Brasília já era prevista e contou com a complacência e quase cumplicidade do governador do DF”. Randolfe também informou que “todas a providências legais estão sendo tomadas. Um recado aos democratas: vamos nos unir! Não podemos tolerar que a casa do povo seja atacada por terroristas. A Democracia é mais forte!”

O Congresso Nacional está agora sendo atacado por TERRORISTAS! Os criminosos antidemocratas não podem andar livremente, não há o que tolerar com os intolerantes. Esperamos a dura aplicação da lei a TODOS os envolvidos nessas ações. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023