Lídice comemora aprovação de destaque que garante a BYD e parabeniza bancada baiana

Foto: Divulgação

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) 15 de dezembro de 2023 | 21:15

A deputada federal e coordenadora da Bancada da Bahia na Câmara, Lídice da Mata (PSB), comemorou a aprovação de destaque na Reforma Tributária que garante incentivos fiscais para empresas do setor automotivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ela parabenizou os seus pares no Estado, que fecharam 100% com a PEC que beneficia a Bahia.

“Agradeço aos deputados de todos os partidos, independente da coloração ideológica, que colocaram os interesses do nosso Estado em primeiro lugar e garantiram o dispositivo que vai permitir a geração de milhares de empregos nas regiões beneficiadas”, disse.

O placar final foi de 341 votos favoráveis aos incentivos, 33 a mais que o necessário para que o projeto se tornasse uma emenda à Constituição.