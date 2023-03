Lincoln ameaçou tirar a própria vida caso Gabi não apagasse postagem

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre suic*dio e ameaças. Caso você precise de ajuda, ou conheça alguém que precisa, disque 188 para falar com o Centro de Valorização da Vida (CVV).

Além de fazer exigências absurdas à Gabi Martins, quando ainda namorava com a cantora, Lincoln Lau também fazia pressão psicológica na artista, ao ameaçar tirar a própria vida caso ela não fizesse o que ele queria. Em uma situação exposta por Gabi, ele exigia que ela apagasse uma publicação.

Na ocasião, Lincoln mandou uma mensagem em tom de despedida para Gabi, que em mensagens desesperadas tentou contato com o então namorado durante a madrugada. “Amor, saiba que você foi a pessoa mais incrível que eu conheci e desejo todo sucesso do mundo pra você. Não sei mais o que fazer comigo pra melhorar. Talvez esses sejam meus últimos dias. Estou muito mal, eu queria muito que a gente tivesse uma família. Perdão por fazer você sofrer. Não sei mais o que fazer, desculpa por tudo. Te amo, se cuida”, escreveu Lau.

Gabi-Martins-Lincoln-Lau

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Já pela manhã, após voltar a falar com a cantora, o streamer a acusou de ciúmes, mesmo após ela dizer que queria ajudá-lo: “Crises porque você não apaga e quer fazer ciúmes. Não tô entendendo, qual a dificuldade em apagar? Em vez de ficar guardando. Quando você apagar me avise então, não vou ficar implorando um negócio desse”.

Gabi responde dizendo que ela e os pais dela passaram a noite em claro, achando que Lincoln havia tirado a própria vida. “Eu quero cuidar da sua saúde. Eu chorei a noite toda, não dormi. Ia comprar um voo, pensando que você tinha se mat*do. Não vou apagar esses vídeos agora sob a condição de você se m*tar. Acho que você não está entendendo a seriedade disso”, escreveu.

A conversa continuou por algumas horas, com a cantora falando várias vezes que estava disposta a ajudar o então namorado a cuidar da própria saúde mental. Mesmo assim, o gamer volta a fazer ameaças, cada vez mais graves.

“Te dou meia hora pra apagar. Se não vai dar merda. Já disse, não tô bem e você fica fazendo joguinho”, declarou. Gabi volta a dizer que estava querendo ajudá-lo e concorda em apagar a publicação: “Eu já disse que vou apagar”.

“Nunca mais vai me ver, parabéns por isso”, ameaça uma última vez e a cantora diz: “Vou apagar agora, estou apagando”.

Como Gabi revelou em seus Stories na noite de sexta-feira (17/3), o relacionamento com Lincoln foi marcado por exigências absurdas da parte do gamer com a cantora. Segundo Martins, Lau tentava controlar seu jeito de falar, suas roupas e amizades e chegou a esconder uma roupa dela durante o Carnaval.

Lincoln não negou a traição até o momento, disse que está com a consciência tranquila e ainda alegou que Gabi o agrediu três vezes.

