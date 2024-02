Lipo HD: A Realidade por Trás do Procedimento Estético Queridinho dos Famosos, Segundo Dr. Josué Montedonio

Celebridades como Caio Afiune, Ludmilla e Gretchen já aderiram à técnica da lipo HD, tornando-a extremamente popular. No entanto, o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio enfatiza que é importante esclarecer um equívoco comum: a lipoaspiração, incluindo a versão de alta definição, não é um método para emagrecimento.

“A lipoaspiração não tem a finalidade de fazer perder peso. Seu principal objetivo é aprimorar o contorno corporal”, destaca o Dr. Montedonio. Ele explica que a lipo HD, embora ofereça resultados notáveis quando bem indicada, não cria músculos como algumas pessoas acreditam.

“É um equívoco pensar que a lipo de alta definição pode substituir anos de treinamento físico. Seu propósito é esculpir o corpo, destacando os contornos musculares por meio da remoção de gordura”, esclarece o especialista.

Dr. Montedonio destaca que as áreas mais comumente tratadas com a lipo HD incluem abdômen, coxas, costas, braços e peitoral, proporcionando um aspecto mais atlético. No entanto, ele ressalta que é essencial que os pacientes compreendam que o procedimento não é uma solução mágica e devem associá-lo a mudanças de hábitos para alcançar resultados duradouros.

“Embora a lipo HD possa aprimorar o contorno corporal, é fundamental que os pacientes estejam cientes de que ela não substitui um estilo de vida saudável. A verdadeira transformação requer uma abordagem holística, que inclua dieta equilibrada e exercícios físicos regulares”, conclui o Dr. Montedonio.