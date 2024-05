Lira decreta luto de um dia na Câmara após morte de Amália Barros

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

1 de 1 Imagem colorida da deputada federal Amália Barros (PL-MT0, que usa prótese ocular – Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos DeputadosO presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decretou neste domingo (12/5) luto oficial de um dia na Casa depois da morte da deputada e vice-presidente nacional do PL Mulher Amália Barros (PL-MT).

A congressista de 39 anos morreu nesse sábado (11/5) depois de ficar 11 dias internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ela havia se internado para fazer a retirada de um nódulo no pâncreas.

Parlamentar de 1º mandato, Amália era amiga próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A ex-primeira-dama divulgou o local do velório e enterro da parlamentar. O corpo de Amália será velado a partir das 16h deste domingo (12/5) na Estação Educação, no centro de Mogi Mirim (SP), cidade natal dela. O enterro será realizado na segunda-feira (13/5) no Cemitério Municipal da Saudade, às 11h.

Quem era Amália Barros A deputada foi eleita pelo Mato Grosso em 2022 com 70.294 votos. Na Câmara, passou pelas comissões da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher, de Comunicação e da Educação.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?