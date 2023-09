Lira e Pacheco já preparam seus sucessores no comando do Congresso Nacional

Há mais de um ano das eleições no Congresso, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal já se articulam para conseguirem fazer seus sucessores. Ao lado de Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) pleiteia a sucessão e, ao lado de Arthur Lira (PP), o deputado Elmar Nascimento (União Brasil) já começa a buscar alianças. Parlamentares avaliam que apenas o apoio dos atuais presidentes não será o suficiente para conseguir se eleger. No Senado, Alcolumbre foi o grande responsável pela eleição de Pacheco, justamente por ter sido o presidente da Casa Alta. O parlamentar tem atuado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) como relator de alguns projetos e busca se aproximar da oposição ao governo Lula, como na questão do Marco Temporal da Terras Indígenas, quando passou a relatoria do projeto para o senador Marcos Rogério (PL). Na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento atua na relatoria da MP do Desenrola Brasil, uma das prioridades do Governo Federal no Legislativo. Ele também foi o responsável por uma emenda que amplia os efeitos da desoneração para todos os municípios.

As articulações ainda são incipientes, mas a busca por aliados para as eleições na Câmara e no Senado já começou nos bastidores. No Senado, por exemplo, PSD, MDB e PL se movimentam para lançarem candidaturas próprias. Na Câmara, o presidente do Republicanos e postulante à presidência da Casa, Marcos Pereira, tem apostado em uma divisão no Centrão, que elegeu e reelegeu Lira. Pereira também é visto por parte do governo como dono de um perfil mais conciliador, o que poderia frustrar os planos de Lira.

Leia também

Lula intensifica agenda de compromissos e define prioridades no Congresso às vésperas de cirurgia



Pacheco defende fim de reeleição para cargos do Executivo: ‘Fez bem ao Brasil?’



*Com informações do repórter André Anelli